A Rua Sófocles está recebendo concretagem, melhorando assim o acesso dos moradores - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/10/2022 20:41 | Atualizado 05/10/2022 20:47

Belford Roxo - Após a inauguração de uma área de lazer com um grande campo de grama, o Parque Colonial, em Belford Roxo, está passando por uma repaginada. O barro e lama que antes ocupavam as ruas e calçadas estão sendo substituídos por asfalto e concreto. Nesta quarta-feira (05/10), uma equipe da Secretaria de Conservação realizou a concretagem da rua Sófocles.

Além do bairro, as obras estão acontecendo em todos os cantos da cidade. O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (União Brasil), explicou que desde 2017, quando assumiu o primeiro mandato, o trabalho tem sido diário e constante. “Nosso objetivo sempre foi proporcionar qualidade de vida e conforto no direito de ir e vir da população. Estamos em busca de reforçar esse ideal com infraestrutura e muita força de vontade”, afirmou Waguinho.

A Rua Sófocles está ficando de cara nova Rafael Barreto / PMBR