O meia Alemão vestindo o novo uniforme do Belford Roxo para temporada 2022/2023 - Divulgação

O meia Alemão vestindo o novo uniforme do Belford Roxo para temporada 2022/2023Divulgação

Publicado 05/10/2022 18:54 | Atualizado 05/10/2022 21:13

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo estreia no próximo domingo (09/10), em casa, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, o seu novo uniforme da temporada 2022/2023, confeccionado pela empresa de origem belforroxense, Amarello e Cia, para a continuidade da disputa da Série B2 do Campeonato Carioca. O confronto será, às 15h, contra o Rio de Janeiro.

O empresário Marcelo Jorge Canela em sua confecção com o piloto da camisa da SE Belford Roxo Divulgação

O meia Alemão vestindo o novo uniforme da SE Belford Roxo para a Série B2 Divulgação

O empresário Marcelo Jorge Caneca (conhecido como Marcelo Amarello) foi o responsável pela concepção, e não fugiu das cores tradicionais do clube, predominando as cores azul e vermelho, além dos detalhes em branco. Na confecção do uniforme foi utilizada alta tecnologia do primeiro mundo em material esportivo para garantir a boa performance e o conforto dos atletas.“Confeccionar o novo uniforme de um dos mais importantes time profissional da Série B2 do Campeonato Estadual foi um desafio pessoal e terei eterna gratidão ao presidente do Belford Roxo, Reginaldo Gomes por confiar no meu trabalho e aos amigos que sempre me incentivaram. Uma marca 100% artesanal ocupar a vaga de uma poderosa, significa está pronta para disputar o mercado. O uniforme ficou muito bonito e sei que já agradou aos dirigentes, jogadores e a torcida”, disse o empresário da Amarello e Cia, Marcelo Jorge Caneca.O empresário iniciou no ramo da confecção de uniformes esportivos, em Belford Roxo, devido a necessidade de encontrar roupas de goleiro para o seu tamanho, por causa da sua altura.