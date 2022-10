A Rua Ministro Fladelfo, no bairro Shangrilá, está sendo asfaltada - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 04/10/2022 17:33 | Atualizado 04/10/2022 17:34

Belford Roxo - Apesar do tempo instável, a cidade de Belford Roxo continua com as obras a todo vapor. As intervenções vão de saneamento básico, asfalto, concretagem até colocação de meios-fios. As secretarias municipais de Conservação e de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios montaram equipes para a colocação de intertravados na Estrada Belford Roxo e asfaltar a rua Ministro Filadelfo, em Shangrilá e a rua Concílio Ecumênico, em São Vicente. Além disso, proporcionar qualidade de vida e conforto quanto à segurança vai além dessas obras.

Por isso, estão sendo trocadas e implantadas toda a iluminação da Avenida Joaquim da Costa Lima. Nesta terça-feira (04/10), foi a vez do bairro Santa Amélia receber o led.



A Prefeitura está impantando iluminação de led na Avenida Joaquim da Costa Lima Matheus Breda / PMBR