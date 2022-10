A Creche fez a alegria dos jovens alunos com uma linda festa - Divulgação

Publicado 05/10/2022 11:04 | Atualizado 05/10/2022 11:12

Belford Roxo - A Creche Municipal Amor a Criança, no Centro, de Belford Roxo, realizou na manhã desta terça-feira (04/10), a sua festa em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado no dia 12 de outubro. Dezenas de crianças se divertiram a valer, com danças, brincadeiras, jogos educativos e saborearam guloseimas, pipoca, algodão doce e outras gostosuras.

As crianças da creche se divertiram com muitas brincadeiras e guloseimas na festa Divulgação

“Eu e todo meu quadro de funcionários organizamos essa festa com muito amor e carinho para nossas criançinhas e estamos muito felizes, pois vimos à felicidade no rostinho de cada uma delas. Agradeço a todos os amigos, pais e familiares que colaboraram para que tudo acontecesse com sucesso; ao secretário municipal de Educação, Dennis Macedo, e equipe pelo apoio; e também a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer, por prestigiar nosso evento. E viva as crianças!", disse a diretora da Creche Amor a Criança, Marilene Moraes, no Salão de Festas Simão Kids.

Vinícius Simões, sendo homenageado pela diretora Marilene Moraes Divulgação

No final da festa, a diretora fez uma homenagem a Vinícius Simões, um dos grandes colaboradores. E entregou presentes para os alunos que voltaram para casa acompanhados pelos seus responsáveis, contentes pela manhã de alegria.

Funcionários da creche que organizaram o evento da festa do Dia das Crianças na Creche Municipal Amor a Criança Divulgação