De acordo com a polícia, contra 'Lilinho' constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime Roubo Qualificado - Divulgação

De acordo com a polícia, contra 'Lilinho' constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime Roubo QualificadoDivulgação

Publicado 06/10/2022 11:27

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), após informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam no final da tarde desta quarta-feira (05/10), Alex de Souza Florentina, conhecido como “Lilinho”, de 25 anos. Foragido da justiça, o criminoso foi localizado na Rua Costa Junior, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo.

Lilinho foi preso em setembro de 2017, após roubar um veículo quando a vítima trafegava pela Avenida Presidente Lincoln, no bairro Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O criminoso foi condenando a uma pena de cinco anos de reclusão. Em dezembro de 2018, passou ao sistema semiaberto, indo para a prisão albergue domiciliar. Porém, a partir de maio de 2019, teria transgredido as regras da tornozeleira eletrônica, interrompendo, assim, o cumprimento das condições da pena.

De acordo com a polícia, contra ele constava um mandado de prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime Roubo Qualificado.

Após receber voz de prisão, Alex foi levado à 54ª DP (Belford Roxo) para o cumprimento do mandado. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.