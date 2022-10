A apresentação de os palhaços tem tudo para divertir os alunos da creche municipal Fátima Nunes - Divulgação

Publicado 06/10/2022 18:00 | Atualizado 06/10/2022 18:01

Belford Roxo - A Creche Municipal Fátima Nunes, no bairro Hinterlândia, em Belford Roxo, receberá nesta sexta-feira (07/10) o projeto “No Rastro do Riso – Conexão Baixada”, que é um projeto de circulação e oficinas promovido pela organização “Palhaços Sem Fronteiras Brasil” em parceria com a Cia Artística Sol Sem Dó. Serão duas apresentações: uma de manhã e outra à tarde.

Belford Roxo receberá quatro apresentações do projeto. No dia 7 de outubro os palhaços chegam à Creche Municipal Fátima Nunes, onde farão duas apresentações e no dia 12 de outubro desembarcam em Areia Branca para apresentação no Centro Cultural Donana, às 11h. As atividades no município serão finalizadas ainda no dia 12 de outubro com apresentação na festa de dia das crianças da ONG Sim! Eu Sou do meio.

Em sua primeira vez no Estado do Rio de Janeiro, os Palhaços Sem Fronteiras Brasil atuarão no território da Baixada Fluminense. Ao longo das ações serão contemplados quatro municípios, são eles: Duque de Caxias, Japeri, Itaguaí e Belford Roxo. Serão realizados 16 espetáculos circenses, sendo quatro em cada uma das cidades, e duas oficinas “Trilhas para pedagogia afetiva - Palhaços Sem fronteiras”.

Diversão para alunos

Os 16 espetáculos serão realizados em escolas da rede pública municipal e/ou, sedes de grupos e/ou coletivos culturais articulados com a comunidade local e tem por objetivo contribuir para a saúde mental, regeneração afetiva e melhoria da autoestima de crianças e jovens desta região.

O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou que o espetáculo será um presente para as crianças da creche Fátima Nunes, que terão um momento de diversão. “Rir é sempre bom. Esse espetáculo irá divertir muito os alunos, professores e todos funcionários da creche. Fico feliz em saber que Belford Roxo conseguiu um evento desse porte”, argumentou.