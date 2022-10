Crianças participaram de número de danças e comemoraram a chegada da nova estação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/10/2022 17:20

Belford Roxo - A Escola Municipal Malvino José de Miranda, no Parque São José, em Belford Roxo, realizou nesta quinta-feira (07/10) a Festa da Primavera. O evento foi aberto a pais, responsáveis, familiares e moradores da região. Cerca de 930 alunos estudam na unidade.



No evento, atrações como pescaria e pula-pula divertiram as crianças. A escola toda recebeu uma decoração especial da nova estação. O espaço também contou com barraquinhas de comidas como: pastel, bolo, pão doce, pizza, cachorro-quente. Com o intuito de explorar a conscientização do meio ambiente e comemorar a chegada da nova estação, os alunos do ensino infantil fizeram apresentações de dança, fantasiados em alusão à primavera.

De acordo com a diretora da Escola Malvino José de Miranda, Josiane de Souza Pessanha, eventos como esse ajudam a ensinar sobre preservação da natureza. “Mobilizamos toda a escola para essa festa com a intenção de estimular o olhar infantil sobre o meio ambiente”, resumiu. “As crianças passam a ter mais respeito com a natureza e conseguimos mostrar à comunidade que estamos de portas abertas para todos”, concluiu Josiane.

Descontração no ensino



Na visão do secretário municipal de Educação, Denis Macedo, promover esses eventos é o melhor caminho para o desenvolvimento das crianças. "Incentivamos a organização destes eventos temáticos para conscientizar toda a comunidade de pais, alunos, moradores próximos e funcionários", pontuou. "Ficamos felizes com essa integração, extremamente saudável para passar esse conhecimento sobre a valorização do meio ambiente", realçou Denis. Morador do Parque Esperança, Isaías dos Santos, 53 anos, esteve presente para prestigiar a apresentação do filho Vitor Pereira, de 5 anos, aluno do primeiro ano na escola. "Toda escola precisa ter atividades como esta para ensinar as crianças acerca do meio ambiente de uma forma descontraída e divertida", destacou. "A primavera é sempre importante porque traz esse conhecimento sobre preservação que só agrega conhecimento à criançada", completou Isaías.