A ocorrência com toda droga apreendida e a pistola foi registrada na 54ª DPTwitter / Pmerj

Publicado 06/10/2022 19:00

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam um criminoso com uma pistola e grande quantidade de drogas, na tarde desta quinta-feira (06/10), durante ação na Rua Antônio, no Centro, de Belford Roxo.



A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).