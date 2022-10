O centroavante Serginho Silva posa na apresentação no Estádio Nélio Gomes - Edson VHL / SEBR

Publicado 06/10/2022 20:54 | Atualizado 06/10/2022 20:57

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo apresentou na tarde desta quinta-feira (06/10), suas duas mais recentes contratações: o lateral-direito Thiago de Freitas e o centroavante Serginho Silva. Os dois jogadores reforçam o time nos próximos jogos da Taça Waldir Amaral, na Série B2 do Campeonato Carioca, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

"Cheguei ao Belford Roxo para somar com esse time de craques e garantir muitas vitórias, com a graça de Deus. É muito bacana a energia e vontade de vencer que encontrei aqui", disse o lateral Thiago de Freitas, que teve passagens com destaque pelo Artsul, América-RJ e Macaé, entre outros.



O atacante Serginho Silva, também falou do seu contentamento por estar na equipe belforroxense.



O lateral-direito Thiago de Freitas já poderá estrear contra o Rio de Janeiro Edson VHL / SEBR

"É muito bom compor uma equipe que tem uma boa estrutura oferecida pela administração, isso significa 50 por cento de um time. Os outros 50 por cento e com a gente. E quero deixar minha marca muitas vezes na rede e Belford Roxo campeão" falou o centroavante que balançou as redes pelo Bangu, Paraty e União Central entre outros.

O lateral-direito Thiago de Freitas durante treinamento da SE Belford Roxo Edson VHL / SEBR Os dois jogadores poderão estrear neste domingo (09/10), no Estádio Nélio Gomes, contra o Rio de Janeiro, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca da Série B2.

O atacante Serginho no campo do Estádio Nélio Gomes Edson VHL / SEBR