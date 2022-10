Os cinco goleiros do time foram treinados, durante toda semana pelo preparador de goleiros Dida. Na foto Ramon (E), Werneck, Dida, Willian, Bruno e Weslley. - Edson VHL

Publicado 08/10/2022 18:57

“Precisamos da força da torcida para garantir definitivamente, nossa vaga na briga da semifinal do Campeonato Carioca Série B2”, disse o atual Capitão da Sociedade Esportiva Belford Roxo, o meia Marcos Felipe, no último treino antes do jogo contra o Rio de Janeiro, neste domingo (09/10), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. O clube disponibilizou 200 ingressos gratuitos, através da diretoria e patrocinadores, que poderão ser retirados até o início do jogo.

Realizando treino, no Estádio Nélio Gomes, os jogadores Marcos Felipe (na frente), Magrão, Felipe Augusto Divulgação

Outra novidade será o sorteio da nova camiseta oficial do Belford Roxo, no final da partida para os torcedores que comparecerem ao estádio. O cupom para ser sorteado deverá ser retirado no portão de entrada.