Victor Hugo (19) marcou um dos gols da SE Belford Roxo contra o Rio de Janeiro - Edson VHL / SEBR

Publicado 10/10/2022 01:06 | Atualizado 10/10/2022 01:19

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo empatou em 2 a 2 com o Rio de Janeiro, neste domingo (09/10), pela sétima rodada (Taça Waldir Amaral) do Campeonato Carioca da Série B2, no Estádio Nélio Gomes. Os gols belforroxenses foram marcados pelo atacante Rafael Lucas e o volante Victor Hugo.

Jogadores comemoram um dos gols da SE Belford Roxo, no Estádio Nélio Gomes Edson VHL / SEBR

O atacante Rafael Lucas, com a bola, foi o autor do primeiro gol da partida Edson VHL / SEBR

Com o resultado, os Sinistros de Bel saíram do G-4, caindo para a quinta colocação com 11 pontos, perdendo no critério saldo de gols para o Campos, em quarto com a mesma pontuação. O Rio de Janeiro com 17 pontos, lidera a competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj)."Eu disse que voltei para ajudar a essa equipe de craques para fazer o Belford Roxo campeão. Vamos continuar focados e partir pra cima", disse Rafael Lucas.O Belzão, que jogou desfalcado de quatro jogadores, volta a jogar no próximo domingo (16/10), às 15h, no Estádio Antonio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, contra o Carapebus.