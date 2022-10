Márcio Mário (à direita) com a agente de trânsito Edilene, secretário Marcelo Machado, destacou a importância do trabalho - Matheus Breda / PMBR

Márcio Mário (à direita) com a agente de trânsito Edilene, secretário Marcelo Machado, destacou a importância do trabalhoMatheus Breda / PMBR

Publicado 10/10/2022 18:22 | Atualizado 10/10/2022 18:38

Belford Roxo - A Secretaria de Mobilidade Urbana de Belford Roxo realizou nesta segunda-feira (10/10) uma ação especial na Semana do Dia das Crianças para conscientizar os pequenos das orientações de trânsito. Agentes da equipe de educação de trânsito e o secretário de Mobilidade Urbana, Marcelo Machado, estiveram na praça Eliaquim Batista, no centro de Belford Roxo, abordando pais e filhos transeuntes.

Durante a ação, a equipe distribuiu dezenas de balões amarelos e pirulitos customizados com as cores do semáforo para reforçar os cuidados com o trânsito.

Marcelo Machado destacou como é fundamental ensinar os pequenos desde cedo sobre o tema. “Estamos sempre dispostos a conscientizar pensando no futuro. As pessoas possuem vícios adquiridos ao longo da vida, e gestos como esse já fazem as crianças criarem hábitos corretos que vão torná-los futuros condutores responsáveis”, salientou. “Pensamos que atividades assim são fundamentais na formação dos pequenos, e dessa forma já impactamos positivamente nas vidas de pais e filhos. Juntos nós salvamos vidas.”, reforçou Marcelo.

Consciência coletiva



A agente de trânsito Edilene Andrade distribui balão para uma criança durante o evento Matheus Breda / PMBR

A agente de trânsito Edilene Andrade distribui balão para uma criança durante o evento Matheus Breda / PMBR

Um dos pais abordados na praça, o treinador de futebol, Márcio Mário da Silva, 52, mora no Parque São Vicente há 36 anos e ficou feliz com a reação do filho de 5 anos. "Concordo demais com essas ações, acho que são ensinamentos que meu filho vai levar para vida", disse. "Deu para perceber a felicidade dele com o balão e o pirulito, e ao mesmo tempo já interagir com os agentes sabendo o que significa as cores do semáforo", concluiu Márcio. A agente de trânsito Edilene Andrade faz parte da equipe de educação de trânsito há mais de um ano e passou orientações importantes na praça. "Queremos formar cidadãos mais responsáveis e conscientes no trânsito. Essa ação é apenas um dos nossos projetos para ensinar de forma didática sobre alertas e orientações", ressaltou. "Acreditamos que atividades como essa criam uma consciência coletiva e acaba gerando uma responsabilidade social em todos", explicou Edilene.