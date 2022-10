Matheus de Souza Cardoso foi preso no bairro Shangrilá, em Belford Roxo - Divulgação

Publicado 10/10/2022 21:08 | Atualizado 11/10/2022 10:34

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta segunda-feira (10/10), um homem, identificado como Matheus de Souza Cardoso, acusado de matar a facadas, Luiz Henrique de Lima Cardoso, de 22 anos, durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+, em Niterói. O homem foi capturado no bairro Shangrilá, em Belford Roxo, após informações obtidas junto ao Disque-Denúncia

Contra Matheus de Souza Cardoso foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio. Ele será encaminhado ao sistema prisional Divulgação / Pcerj

O crime ocorreu em agosto deste ano e a investigação do caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).De acordo com a polícia, após condução, Matheus confessou, de maneira informal, a prática do crime. O acusado foi conduzido à 54ª DP (Belford Roxo), onde foi cumprido mandado de prisão, expedido pela Justiça, pelo crime de homicídio. Ele será encaminhado ao sistema prisional.