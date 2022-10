Os novos contratados durante o treino, no Estádio Nélio Gomes, Marcos Vinicius (E), Serginho, Lipe e Brayan - Divulgação

Os novos contratados durante o treino, no Estádio Nélio Gomes, Marcos Vinicius (E), Serginho, Lipe e BrayanDivulgação

Publicado 10/10/2022 23:41 | Atualizado 10/10/2022 23:46

Belford Roxo - Mais três jogadores foram contratados para reforçar a Sociedade Esportiva Belford Roxo na disputa do Campeonato Carioca da Série B2. O centroavante Lipe Possato, o zagueiro Brayan Araujo e o ponta direita Marcos Vinicius já se apresentaram e iniciaram os treinamentos, no Estádio Nélio Gomes.



“Estou aqui para levar a equipe para divisão de cima e vou buscar oportunidades de gol para o Belford Roxo. Vou me doar ao máximo para alcançar a vitória. Sou muito grato a Deus por mais essa chance em minha vida”, disse o centroavante Lipe Possato, que teve atuação de destaque com gols no América-RJ.



“Fico feliz em chegar no novo time. Persistência é meu nome e com a ajuda de Deus, a força da minha família e de toda equipe, lutaremos até o fim para fazer o Belford Roxo campeão”, declarou Brayan Araújo. O defensor tem passagens bem-sucedidas em clubes tradicionais como; América, Bangu e Volta Redonda.

Lipe Possato, Brayan Araujo e Marcos Vinicius na apresentação na Sociedade Esportiva Belford Roxo Divulgação Tendo como características a versatilidade, rapidez de raciocínio e controle da bola, o ponta direita Marcos Vinicius atuou no América, Rio de Janeiro, Bangu e Botafogo.

“Primeiro agradecer a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo em minha vida. Obrigado ao presidente do Belford Roxo, Reginaldo Gomes e a todos que estão comigo neste momento. Tô chegando com força para somar. É Belzão pra cima deles! ”, falou Marcos Vinicius.

Os novos contratados já estão aptos para estrear no Cariocão da Série B2, onde a SE Belford Roxo ocupa a sexta colocação.