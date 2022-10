A secretária Brenda Carneiro interagiu com as crianças durante a festa na Inocente de Belford Roxo - Divulgação / Larissa Oliveira

Publicado 11/10/2022 17:06

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher (Semasc) de Belford Roxo realizou nesta terça-feira (11/10), uma festa especial para 550 crianças e usuários dos equipamentos da assistência social, na quadra da Inocentes de Belford Roxo. O evento contou com a presença de animadores, muita música e comida.

As crianças se divertiram a valer na festa promovida pela Secretaria de Assistência Social Rafael Barreto / PMBR

As crianças participaram de brincadeiras e se divertiram durante todo o dia Divulgação / Larissa Oliveira

Na parte da diversão, duas camas elásticas e um escorrega fizeram a alegria da festa. Animadores vestidos de palhaço interagiram com brincadeiras e dinâmicas que promoveram momentos de lazer. Na parte da comida foi oferecido: bolo, doces, algodão doce, batata frita, cachorro quente, pipoca, strogonoff.A secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, ressaltou a dedicação necessária com as crianças envolvidas. “Nossa intenção é promover um dia especial com muito afeto, brincadeira e diversão. Queremos que todas as crianças aproveitem bastante esses momentos de alegria e lazer”, concluiu.A coordenadora do serviço de convivência da Semasc, Roseli Alvarenga, reforçou que eventos assim fazem toda a diferença. “É muito importante para as crianças, pois muitas delas não tiveram essa experiência anteriormente. Nosso trabalho é extremamente prazeroso ao vê-las felizes e sorrindo nesses momentos de diversão”, contou. “Esperamos que todas as crianças tenham momentos agradáveis. Preparamos tudo com muito carinho e dedicação, elas são o nosso futuro”, finalizou Roseli.