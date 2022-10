Os alunos gostaram da experiência de assistirem ao filme no Teatro da Cidade - Divulgação

Publicado 11/10/2022 17:00

Belford Roxo - A Secretaria de Educação de Belford Roxo realizou nesta terça-feira (11/10) uma sessão de cinema, no Teatro da Cidade, no bairro Piam. Cento e treze alunos da Escola Municipal Condessa Infante foram contemplados com uma manhã especial ao assistir a animação da Disney, Encanto, e o filme Extraordinário.

Nessa ação especial da semana do Dia das Crianças, ambos os filmes escolhidos trazem ensinamentos com o poder de nutrir e moldar a mente das crianças, com elementos importantes para o desenvolvimento dos pequenos.



A ida ao Teatro da Cidade faz parte das comemorações da Semana da Criança Divulgação

De acordo com o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, o objetivo dessa ação é explorar o olhar das crianças sobre o mundo. “A experiência desse cinema promove reflexões de identidade e pertencimento. E vai além do entretenimento ao enriquecer o imaginário das crianças”, disse. “Toda a diversidade que consiste nesses filmes traz um sentimento de realidade, pois é palpável, com muita diversidade. Tudo isso tem um impacto muito positivo na formação dos pequenos e abre um caminho para reflexão”, concluiu Denis.

A coordenadora da escola municipal, Andrea Cavalcante, destacou positivamente a experiência que o cinema pode proporcionar. "Fomos convidados pela Secretaria de Educação e ficamos muito felizes de trazer os alunos na semana do Dia das Crianças. Aproveitamos a oportunidade para estimular o desenvolvimentos dos alunos, com esses filmes que trazem lições valiosas de vida", concluiu Andrea, que também está organizando uma sessão extra para alunos do primeiro e segundo ano, ainda esta semana. Um dos filmes sugeridos é o último Homem-Aranha: Sem Volta para Casa.