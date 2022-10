Uma das pistolas apreendidas na operação no Parque Floresta - Twitter / Pmerj

Publicado 13/10/2022 10:24 | Atualizado 13/10/2022 10:35

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) realizam na manhã desta quinta-feira (13/10), uma operação na Comunidade do Parque Floresta, em Belford Roxo. Até o momento, dois criminosos foram presos, um deles ferido. Com a dupla, os agentes apreenderam duas pistolas, uma granada e um rádio transmissor.

A operação conta com o apoio de policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) e do 20º BPM (Mesquita).

A ocorrência será registrada na 54ª DP (Belford Roxo).