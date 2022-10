A partir de 17 de outubro os responsáveis poderão atualizar a caderneta das crianças - Matheus Breda / PMBR

A partir de 17 de outubro os responsáveis poderão atualizar a caderneta das criançasMatheus Breda / PMBR

Publicado 13/10/2022 19:17 | Atualizado 13/10/2022 19:19

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo está dando mais uma oportunidade para as crianças ficarem com a caderneta de vacinação em dia. Quem não conseguiu garantir sua dose contra a Poliomielite (crianças até cinco anos), Sarampo (a partir dos seis meses) ou atualizar sua caderneta de vacinação (crianças e jovens até 15 anos) terá uma nova chance. Do dia 17/10 até o dia 21/10 estarão disponíveis 35 unidades de saúde aplicando a vacina das 8h às 17h. E no sábado (22/10), acontece o Dia D municipal das campanhas das 8h às 17h.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, chamou a atenção para a importância de estar com as vacinas em dia, principalmente nos primeiros anos da criança. “Estamos com nossos postos equipados para ajudar na prevenção dessas doenças, promovendo assim qualidade de vida e saúde para nossas crianças. É muito importante que os responsáveis levem seus filhos e espalhem para todos, fazendo assim uma corrente de comunicação para que todos se vacinem”, frisou o secretário.

Postos de vacinação:

Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola;

Policlínica Regional de Heliópolis;

Policlínica Regional de Nova Aurora;

Policlínica Regional Antonino Gomes de Oliveira - Santa Maria;

Policlínica Regional do Parque São José;

Policlínica Regional do Parque Amorim;

Policlínica Itaipu;

Policlínica Mariza Ribeiro da Silva - Redentor;

USF Bela Vista;

USF Ererê;

USF Maria Anésia;

USF Onofre Aniceto;

USF Parque dos Ferreiras;

USF Parque Esperança I e II;

USF Antônio Francisco Ribeiro;

USF Xavantes I e II;

USF Edir Henrique Gandra;

USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco);

USF Santa Maria I, II e III;

USF José Luiz de Oliveira (Zé do Trenzinho);

USF José Venâncio (Zé Cabeção);

USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa;

USF Rosa Sá Lourenço da Silva;

USF Parque Amorim I;

USF Dona Isaura;

USF Sá Rego;

USF Jardim do Ipê;

USF Bom Pastor I e II;

USF Bom Pastor III;

UBS Ismael de Castro Rosa;

UBS Manoel Batista Almeida Filho;

UBS Jorge Tayano Dias;

UBS Santa Marta;

UBS Maria de Fátima da Silva (Begônia);

UBS Jeferson da Silva Resende.