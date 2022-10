Mumuzinho apresentará seus grandes sucessos na quadra da Inocentes - Divulgação

Mumuzinho apresentará seus grandes sucessos na quadra da InocentesDivulgação

Publicado 14/10/2022 10:34 | Atualizado 14/10/2022 10:37

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo estará com as portas abertas para receber o cantor e compositor Mumuzinho, nesta sexta-feira (14/10), a partir das 21h, na quadra da escola de samba, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro Parque São Vicente. O artista, cantor e ator, é uma referência no mundo do samba e tem se apresentado por todo país e suas músicas são sucessos nas rádios, televisão e na internet. Entre elas: Fulminante, Curto circuito, Confiança, Mande um sinal, Eu mereço ser feliz, A loba e Dengo nego.



A nova quadra da Inocentes de Belford Roxo foi reformada para garantir mais conforto e segurança para seus frequentadores. E está sendo preparada uma agenda de grandes shows com astros e estrelas da nossa música.



A quadra da Inocentes de Belford Roxo fica no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo Divulgação

Ingressos on line: Sympla



Reservas de camarotes: (21) 96498-3794.