Em 2022, a porta-bandeira Jaçanã Ribeiro o ex mestre-sala, Douglas Valle, tiveram lindos e elogiados figurinos. Qual será a novidade em 2023?Divulgação

Publicado 14/10/2022 19:59

Belford Roxo - No Carnaval 2023 que a Inocentes de Belford Roxo homenageia a força da mulher, seu empoderamento e sua criatividade, através do enredo “Mulheres de barro”, uma alusão às paneleiras de Goiabeiras, do Espírito Santo, produtoras de panelas de barro. O carnavalesco Lucas Militao apresentou ao primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro, e também ao segundo casal, Paulo Erick e Winnie Delmar, o figurino das fantasias que irão desfilar, na Avenida Marquês de Sapucaí, no próximo ano. A entrega dos figurinos aconteceu em um restaurante em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, perto do atelier que produzirá as vestimentas dos casais.



Matheus Machado e Jaçana felizes com o desenho de suas fantasias, com o carnavalesco Lucas Milato Divulgação

O responsável pela confecção das fantasias será o Atelier Carioca, coordenado por Leonardo Leonel e Pedrão, um dos mais conceituados do Carnaval Brasileiro, que pelo segundo ano consecutivo recebeu a missão de vestir os condutores do pavilhão Vermelho, azul e branco da Baixada Fluminense.

Paulo Erick e Winnie Delmar receberam felizes seus figurinos Divulgação

A Tricolor da Baixada Fluminense será a última agremiação da Série Ouro da Liga-RJ, a desfilar no Sábado de Carnaval, no Sambódromo, em 2023. "Os casais irão entrar na avenida com fantasias que mostrarão toda a energia do enredo. E a cada movimento do bailado surgirá uma novidade. Tenho certeza que eles serão um espetáculo especial, na passarela", disse o carnavalesco da Inocentes, Lucas Milato.

O grupo reunido festejando Divulgação