Publicado 14/10/2022 18:19

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo promoveu em conjunto com a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro e o Ministério de Saúde, nesta sexta-feira (14/10), uma ação social nomeada de, relacionada à campanha do Outubro Rosa, no mês da conscientização sobre a importância da prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero. Durante o evento, mais de 500 atendimentos foram realizados destinados aos cuidados à mulher na Unidade de Saúde da Família (USF) Edir Henrique Gandra, em Nova Aurora.Através do esforço de múltiplas secretarias do município e do Estado, as mulheres tiveram acesso a diversos serviços. Dentre eles, exames preventivos de infecções sexualmente transmissíveis e vírus da AIDS (HIV), mamografia, ultrassonografia, coletas de sangue, pré-natal, consulta com médico clínico geral, dentistas, psicólogos de saúde mental, avaliação nutricional especializada na prevenção e tratamento do câncer, aplicação de todas as vacinas e atualização da caderneta de vacinação.Além disso, também foi oferecido: auriculoterapia (técnica derivada da acupuntura), massoterapia (técnicas de manipulação corporal para alívio de dores), terapia neural (para reequilibrar o sistema nervoso) e terapia de acessos (massagem específica para tratamento de traumas e medos). Todos esses serviços foram realizados no ônibus da Estação da Mulher e na unidade de saúde.A subsecretaria de Políticas para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro cedeu o Ônibus Lilás, que oferece diversos cursos gratuitos e online de capacitação para mulheres, relacionadas ao empreendedorismo. Como por exemplo: educação financeira, marketing digital, artesanato e costura, inovação.Na próxima semana estão previstas as “Tendas Rosas’, posicionadas em seis pontos de Belford Roxo: praça de Heliópolis, centro do Lote XV, praça de São Vicente, praça Nova Aurora, praça Eliaquim Batista e próximo ao Complexo Regulador do Bom Pastor, para orientar e oferecer serviços às mulheres do município.Durante o evento, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, enalteceu o trabalho da equipe de saúde de Belford Roxo. “Nosso munícipio vive um momento ímpar em relação à saúde. Temos um time muito competente atuando como peças fundamentais nesse trabalho. Hoje conseguimos trazer dignidade à população e qualidade de vida às mulheres. Usem o nosso sistema de saúde, estamos capacitados e certificados para fornecer um atendimento de referência nacional”, ressaltou.O diretor do Departamento de Ciclos de Vida do Ministério da Saúde, Walter Palis, pontuou que a escolha do Circuito de Saúde no município não foi por acaso. “Encontramos índices bastante satisfatórios em Belford Roxo, que fez um trabalho de destaque na pandemia. Notei o carinho e afeto que os atendimentos são realizados por aqui”, disse. “Em outubro nós colocamos a saúde da mulher em evidência, mas queremos que isso seja feito durante todo o ano. Estamos disponíveis para seguir capacitando e treinando os profissionais para cumprir o nosso papel na gestão municipal dentro da saúde”, concluiu Walter.