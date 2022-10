Mumuzinho brilhou na madrugada de sexta na Inocentes de Belford Roxo - Divulgação / Guilherme Almeida

Mumuzinho brilhou na madrugada de sexta na Inocentes de Belford RoxoDivulgação / Guilherme Almeida

Publicado 16/10/2022 14:56

Cerca de 5 mil pessoas foram ao delírio com os sucessos de Mumuzinho Divulgação / Guilherme Almeida

Belford Roxo – O cantor Mumuzinho cantou e encantou Belford Roxo, no show realizado na madrugada de sexta-feira (14/10), na quadra da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo, no bairro Parque São Vicente. O cantor subiu ao palco com muita simpatia, apresentando um repertório musical impecável. O artista ficou muito tempo afastado do solo belforroxense, agradecendo o convite de retorno ao município.Mumuzinho durante o show, a cada camisa que tirava , distribuía para o público, assim como as toalhas e quando cantou "Eu mereço ser feliz", o público que lotou a pista e os camarotes foi a delírio.