Publicado 16/10/2022 20:54 | Atualizado 16/10/2022 21:09

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo mostrou toda a sua força para golear por 4 a 1 o Carapebus, neste domingo (16/10), no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros, em Cardoso Moreira, na Região do Norte Fluminense, em partida válida pela oitava - Taça Waldir Amaral - do Campeonato Carioca da Série B2. Os gols foram marcados por Jean Cláudio, Rafael Fernando, Rafael Lucas e Serginho Silva, que reconduziram os belforroxenses para o G-4 da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), ocupando a quarta colocação com 14 pontos.“Eu avisei que vim para essa equipe com a missão de deixar minha marca registrada, que é fazer gols. E tudo fica mais fácil com o elenco cheio de craques e a estrutura que o Belford Roxo tem para disputar o campeonato”, disse o atacante Serginho Silva.Faltando três rodadas para o término da Taça Waldir Amaral, a SE Belford Roxo retorna aos gramados no próximo domingo (23/10), no Estádio Nélio Gomes, às 15h, em Hinterlândia, contra o Barra Mansa, pela nona rodada da Série B2.