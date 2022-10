Os jovens alunos puderam desfrutar de uma série de brincadeiras - Divulgação

Não faltaram uma série de guloseimas para os alunos se deliciarem Divulgação

Profissionais de educação da escola de fantasiaram de super-heróis Divulgação

Belford Roxo – A Escola Municipal Márcia Adão Lopes Lourenço, em Belford Roxo, promoveu na última sexta-feira (14/10), a Festa do Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, para os alunos da unidade escolar no bairro Andrade Araújo. A festividade gratuita recheada de diversões para os estudantes, encerrou a semana de comemorações dos baixinhos que teve festivais de pipocas, gelatinas e mini pastéis.Os jovens alunos puderam desfrutar de uma série de brincadeiras, doces, salgados, com uma festa repleta de brinquedos para os alunos. Não faltaram pula-pulas e escorregas. A parte gastronômica contou com muita pipoca, cachorro-quente, bolo, batata frita, picolé e refrigerantes. Profissionais de educação da escola animaram ainda mais a festa fantasiados de super-heróis.A festividade foi comandada pela diretora da E. M. Márcia Lopes Lourenço, Eni Carvalho, ao lado de professores, coordenadores e todo o corpo técnico da unidade escolar.