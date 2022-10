Gabriele Mello levou o pequeno Benício para se vacinar e atualizar a caderneta - Rafael Barreto / PMBR

Gabriele Mello levou o pequeno Benício para se vacinar e atualizar a cadernetaRafael Barreto / PMBR

Publicado 17/10/2022 17:19 | Atualizado 17/10/2022 17:21

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo reforçou nesta segunda-feira (17/10) a campanha de vacinação contra Poliomielite, Sarampo e demais doenças, devida a baixa procura pelas imunizações. No município são 37 unidades de saúde mobilizadas para aplicação da vacina das 8h às 17h. E no sábado (22/10), está previsto o "Dia D" municipal das campanhas no mesmo horário.

É importante lembrar que a vacinação contra a poliomielite (até os 5 anos), sarampo (a partir dos seis meses) e atualização da caderneta (até 15 anos), é gratuita e oferecida pelo Sistema Único de Saúde.

De acordo com a enfermeira Marcele Sarmento do Posto de Saúde Neuza Brizola, na profissão há 12 anos, existe uma preocupação por conta da baixa procura na vacinação. “A pólio era uma doença erradicada no nosso país, e infelizmente temos suspeitas do retorno dessa doença. Não podemos deixar isso acontecer. É muito importante que os pais tragam as crianças para serem vacinadas”, pontuou. “A pólio pode causar uma paralisia que não tem cura, o que aumenta a gravidade. Estamos prontos para atender todos do município e adjacências. Fazemos esse apelo para que não deixem de vacinar as crianças”, finalizou Marcele.

Importância da imunização

A mãe do pequeno Benício de 5 meses, Gabrielle Melo, 22 anos, aproveitou a campanha para proteger o filho na unidade de saúde. “É muito importante trazer as crianças para vacinar, fico aliviada de saber que meu filho está imunizado. Sei de casos tristes de crianças muito doentes por não terem sido vacinadas. E até mesmo de casos que levaram a óbito”, ressaltou Gabrielle.



A campanha contra poliomielite, sarampo e outras doenças terá o Dia D no sábado Rafael Barreto / PMBR

Postos de vacinação: O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, reforçou a importância da vacinação devido ao risco de reintrodução do vírus da poliomielite. “Todas as nossas unidades de saúde estão preparadas para proteger e imunizar as crianças de Belford Roxo. Coloquem as vacinas em dia para proteger sua família e não corrermos o risco dessa doença voltar. A vacina é a única forma de prevenção”, concluiu Christian.

Policlínica Regional Neuza Goulart Brizola;

Policlínica Regional de Heliópolis;

Policlínica Regional de Nova Aurora;

Policlínica Regional Antonino Gomes de Oliveira - Santa Maria;

Policlínica Regional do Parque São José;

Policlínica Regional do Parque Amorim;

Policlínica Itaipu;

Policlínica Mariza Ribeiro da Silva - Redentor;

Policlínica Nielson do Carmo;

Policlínica Maria Lúcia Barboza de Carvalho - Palmeirinha;

USF Bela Vista;

USF Ererê;

USF Maria Anésia;

USF Onofre Aniceto;

USF Parque dos Ferreiras;

USF Parque Esperança I e II;

USF Antônio Francisco Ribeiro;

USF Xavantes I e II;

USF Edir Henrique Gandra;

USF Armindo Feliciano da Silva (Zé Macaco);

USF Santa Maria I, II e III;

USF José Luiz de Oliveira (Zé do Trenzinho);

USF José Venâncio (Zé Cabeção);

USF Américo Vespúcio Vasconcellos Rosa;

USF Rosa Sá Lourenço da Silva;

USF Parque Amorim I;

USF Dona Isaura;

USF Sá Rego;

USF Jardim do Ipê;

USF Bom Pastor I e II;

USF Bom Pastor III;

UBS Ismael de Castro Rosa;

UBS Manoel Batista Almeida Filho;

UBS Jorge Tayano Dias;

UBS Santa Marta;

UBS Maria de Fátima da Silva (Begônia);

