A palestra sobre o câncer de mama reuniu diversas mulheres no CRAS de Areia Branca - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 18/10/2022 17:52

A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo (SEMASCM) promoveu na terça-feira (18-10) uma palestra de conscientização ao Outubro Rosa, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no bairro Areia Branca. Mais de 25 mulheres do serviço de convivência do CRAS Centro estiveram presentes na palestra que abordou os cuidados necessários na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama e colo do útero.



Luciana da Silva fez o seu relato que emocionou Célia Maria de Oliveira Rafael Barreto / PMBR

Conscientização e visibilidade A palestra foi ministrada pela moradora do município, Luciana da Silva Ferreira Lima, 46 anos, que repassou toda sua experiência pessoal com o câncer de mama, que concluiu o tratamento. “Estou aqui para falar um pouco da minha experiência com o câncer, levar conhecimento para todas as mulheres multiplicarem essas informações que salvam vidas”, informou. “O apoio da família e amigos foi fundamental para minha cura. Gostaria de reforçar para que todas as mulheres façam a mamografia, pois o tratamento precoce é eficiente. Sem os cuidados necessários, você estará colocando sua vida em risco”, completou Luciana, que emocionou o público-alvo ao contar seu relato.



Secretária Brenda Carneiro destacou a importância da conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero Rafael Barreto / PMBR

A participante do serviço de convivência, Célia Maria de Oliveira, 68 anos, ficou muito comovida e emocionada com o relato da palestra. "Essa doença é muito perigosa, pois quando não é diagnosticada precocemente, pode ser tarde demais. Por desconhecimento dos sintomas, perdi minha irmã em decorrência da doença. E hoje, estou sendo um meio de instrumento para as mulheres que se preocupam com a sua saúde", contou. "Por favor, se cuidem, façam o exame preventivo regularmente. Façam a mamografia. Contem seus sintomas para os médicos", completou Célia. A secretária de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, Brenda Carneiro, esteve presente para o trabalho intensificado no Outubro Rosa. "É muito importante a conscientização, principalmente em outubro que é o mês que esse tema ganha visibilidade. Gostaria de destacar que o município de Belford Roxo está sempre pronto para oferecer serviços para cuidar da saúde da mulher", destacou. "Estaremos reforçando esses cuidados durante todo o mês, em todos nossos equipamentos, buscando levar a informação para quem mais precisa", finalizou Brenda.