Antônio Pinho destacou que a capacitação teve o intuito de ajustar procedimentosRafael Barreto / PMBR

Publicado 18/10/2022 17:40 | Atualizado 18/10/2022 17:44

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo, realizou nesta segunda-feira (17/10), uma capacitação para melhorar e ampliar os serviços de odontologia do município, através da Secretaria de Atenção à Saúde Bucal, no Instituto de Previdência dos Servidores Públicos (Previde), em Areia Branca. Mais de 200 profissionais estiveram envolvidos ao longo de dois dias de capacitação, dentre eles, cirurgiões dentistas, auxiliares da saúde bucal e administradores das unidades de saúde.

A capacitação ocorreu com o intuito de ajustar procedimentos, aprimorar acolhimentos e encaminhamentos de pacientes, além de alinhar a melhor tratativa de retorno dos mesmos aos centros de especialidade do município.

De acordo com o secretário especial de Atenção à Saúde Bucal, Antônio Carlos Pinho, a capacitação é fundamental. “Estamos mobilizando todos os profissionais da odontologia de Belford Roxo para melhorar o nosso atendimento e a produtividade. Acertando esses detalhes, tenho a certeza de que vamos entregar um serviço de excelência para os pacientes. É um dia para trocar experiências importantes e trabalhar para sermos facilitadores da qualidade de vida”, frisou Antônio.

Liaira Louzada enfatizou que o foco é aprimorar os serviços prestados Rafael Barreto / PMBR

A diretora regional de laboratório de prótese, Liaira Louzada, pontuou que este tipo de evento tende a aprimorar os serviços no município. “Estamos focados em aprimorar os serviços prestados, e reuniões como essas fazem todos pensarem no objetivo principal, que é fornecer o que temos de melhor para o nosso público-alvo”, informou Liaira.Para o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, capacitar os profissionais é elevar o patamar da saúde de Belford Roxo. “Nossa equipe está empenhada em promover o desenvolvimento de todos profissionais da saúde para melhor atender a população”, disse. “Este encontro valoriza o que a odontologia do município tem feito, e traz uma reflexão do que precisamos evoluir para os próximos desafios. Temos uma grande demanda dos serviços e vamos trabalhar para qualificar os atendimentos, humanizá-los e entregar um tratamento diferenciado”, completou Christian.