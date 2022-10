A importante via do Parque Floresta está ficando de cara nova - Rafael Barreto / PMBR

A importante via do Parque Floresta está ficando de cara novaRafael Barreto / PMBR

Publicado 18/10/2022 23:30 | Atualizado 18/10/2022 23:30

A Rua Alameda das Magnólias ganhou novo concreto e novas calçadas Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo – Equipes da Secretaria de Conservação de Belford Roxo realizaram, nesta segunda-feira (16/10), obras de concretagem na Rua Alameda das Magnólias, no bairro Parque Floresta.A importante via do bairro está sendo toda repaginada recebendo novo asfalto, concreto e novas calçadas.