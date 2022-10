Os mutirões para motociclistas fazem parte da campanha "Entrega 5 estrelas", que é realizada em parceria pelo Detran.RJ, Fecomércio RJ e INTO, com foco na segurança no trânsito e na prevenção de acidentes - Alexandre Simonini

Os mutirões para motociclistas fazem parte da campanha "Entrega 5 estrelas", que é realizada em parceria pelo Detran.RJ, Fecomércio RJ e INTO, com foco na segurança no trânsito e na prevenção de acidentes Alexandre Simonini

Publicado 20/10/2022 19:35 | Atualizado 20/10/2022 20:14

Belford Roxo - O Detran-RJ realiza, neste sábado (22/10), o primeiro de uma série de mutirões exclusivos para atender os motociclistas, sem necessidade de agendamento prévio. Serão oferecidos serviços de emissão e renovação de carteiras de habilitação e todos os relacionados às motocicletas, como transferência de propriedade, troca de placas, segunda via de CRV e primeira licença, entre outros. A posto de Belford Roxo, no Shopping Carrefour, no Centro, será uma das seis unidades do Estado com os serviços para motos.

O atendimento será realizado por ordem de chegada. Em todos os postos haverá distribuição gratuita aos motociclistas de antenas de proteção contra linhas de pipa.

Os mutirões para motociclistas fazem parte da campanha “Entrega 5 estrelas”, que é realizada em parceria pelo Detran-RJ, pela Fecomércio RJ e pelo Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), com foco na segurança no trânsito e na prevenção de acidentes envolvendo motofretistas e mototaxistas - profissionais que usam motocicletas para entregar produtos e transportar passageiros.

“Em parceria com Fecomércio RJ e INTO, e agora com a AgeRio, do Governo do Estado, estamos oferecendo esse atendimento especial aos motociclistas, no sábado, como forma de facilitar a vida daqueles profissionais que não têm tempo para ir aos postos do Detran durante a semana. Ninguém precisa agendar, basta chegar no posto que será atendido. Para o motofretista ou mototaxista que precisa renovar a CNH ou regularizar a moto, este é o momento”, disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

O mutirão também estará aberto aos motociclistas não profissionais, inclusive os integrantes dos motoclubes do Estado do Rio de Janeiro. Os postos estarão abertos das 8h às 13h, mas pede-se aos motociclistas para chegar até 12h30, para serem atendidos a tempo. Outros mutirões exclusivos para motociclistas serão realizados até o fim de 2022.

Crédito 'Motofrete' da AgeRio

Os correspondentes de crédito da Agência de Fomento do Rio (AgeRio), do Governo do Estado, também participarão do mutirão, nos seis postos, para apresentar a 'Motofrete', linha de microcrédito voltada exclusivamente para os motociclistas que fazem entregas. Com valor de financiamento de até R$ 21 mil, o crédito pode ser solicitado para aquisição e manutenção do veículo, além da compra de máquinas e equipamentos usados no trabalho, como baú, mochila de entrega, bagageiro, capacete e colete, entre outros itens. O prazo de pagamento é de 24 meses, com taxa de juros de 0,25% ao mês.

Sobre a Campanha 'Entrega 5 Estrelas'

A campanha 'Entrega 5 estrelas' começou em 4 de outubro com ação especial na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, para conscientizar os profissionais que usam motos sobre a importância do respeito às regras de trânsito para evitar acidentes. Promotores estão erguendo por toda a cidade faixas em sinais de trânsito com o lema “Entrega 5 estrelas é a que leva você de volta para casa”. A ação é supervisionada pela Coordenação de Educação para o Trânsito do Detran.RJ.

O Posto do Detran em Belford Roxo fica na Avenida Jorge Júlio da Costa Santos, 200, Lj 4 e 19 (Shopping Carrefour), no Centro.

SERVIÇOS OFERECIDOS:

Importante lembrar que, para a realização dos serviços, é preciso pagar as taxas correspondentes.

- HABILITAÇÃO: Renovação de CNH, primeira habilitação, segunda via, inclusão de atividade remunerada na CNH e mudança de categoria, entre outros;

- MOTOS: Transferência de propriedade, alteração de características, troca de placas, segunda via de CRV, primeira licença, entre outros.

OUTROS SERVIÇOS: