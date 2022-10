O secretário Christian Vieira (à esquerda) vistoriou as dependências do Hospital Fluminense - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 20/10/2022 17:20 | Atualizado 20/10/2022 17:23

Belford Roxo - O secretário de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira, realizou nesta quarta-feira (20/10), uma vistoria no Hospital Fluminense (especializado em atendimento infantil), em Areia Branca, para fiscalizar a unidade após denúncias feitas à imprensa. Durante a visita ele constatou que não há falta de insumos e não teve nenhum relato de funcionários.



O secretário percorreu todas as dependências da unidade, conversou com funcionários e pacientes. Após vistoriar todas as salas de medicamento, internação, enfermaria e emergência, o secretário Christian foi categórico na declaração.

Christian Vieira (ao centro) entrou no setor de estoque para verificar se há falta de insumos e materiais Rafael Barreto / PMBR

“Não notei nada de anormal nas dependências do hospital. Caso algum funcionário tenha reclamações a fazer, pode me procurar que o sigilo será mantido e tomaremos as devidas providências”, disse o secretário ao reforçar que a unidade está funcionando dentro dos padrões.