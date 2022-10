Mariléia Feitosa fez o exame de mamografia e gostou de ter o serviço perto de casa - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/10/2022 17:20 | Atualizado 19/10/2022 17:20

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo está promovendo um mutirão de exames eletivos, em parceria com o grupo do Hospital Fluminense, no Centro de Imagem Nova Aurora. Os seguintes exames são realizados em seis salas do Centro: mamografia, tomografia, densitometria óssea, raio-x, eletrocardiograma e ultrassonografia (mediante agendamento).

O Centro funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h, e os usuários precisam apresentar apenas a identidade, CPF e Cartão do SUS para serem atendidos.



Em outubro já foram feitos mais de mil exames de imagens. A previsão é que até o final do mês chegue a dois mil Rafael Barreto / PMBR

De acordo com o diretor do Hospital Fluminense, Leandro Santoro, neste mês já foram realizados mais de mil exames na unidade e a estimativa é de que se tenham quase dois mil até o final de outubro. “Esse centro é um dos pilares no município que elevou o patamar da saúde na região. Entendemos que o diagnóstico primário, de imagem, é essencial para a conduta clínica traçada pelos médicos. Esses exames complementares somados ao exame clínico faz toda a diferença no tempo de resposta para tratar o cliente da melhor forma”, ressaltou Santoro. O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou o trabalho que vem sido realizado na unidade. “Continuamos com a intenção de levar a saúde para mais perto da população, e esse centro descentraliza e fornece exames eletivos fundamentais para qualquer tratamento”, disse. “Vamos continuar oferecendo atendimentos de qualidade nas nossas unidades de saúde e encaminhar todos os usuários para as tratativas mais adequadas”, completou Christian.De acordo com o diretor do Hospital Fluminense, Leandro Santoro, neste mês já foram realizados mais de mil exames na unidade e a estimativa é de que se tenham quase dois mil até o final de outubro. “Esse centro é um dos pilares no município que elevou o patamar da saúde na região. Entendemos que o diagnóstico primário, de imagem, é essencial para a conduta clínica traçada pelos médicos. Esses exames complementares somados ao exame clínico faz toda a diferença no tempo de resposta para tratar o cliente da melhor forma”, ressaltou Santoro.

Exame de mamografia



A procura pelos exames eletivos cresceram nos últimos dias Rafael Barreto / PMBR

A parceria nesse mutirão de exames, da Prefeitura de Belford Roxo com o grupo do Hospital Fluminense, prevê o funcionamento do centro durante todo o “Outubro Rosa” e já se prepara para receber em seguida o “Novembro Azul”. A moradora de Nova Aurora, Mariléia Feitosa, 55 anos, aproveitou a oportunidade para realizar o exame de mamografia no centro. “É muito importante esse serviço perto de casa, até porque não tínhamos essa opção anteriormente. Estou muito grata por isso, hoje é a minha primeira vez aqui e fui muito bem atendida. Espero que esse serviço continue em Nova Aurora”, realçou. “Aproveito para convidar todos os homens e mulheres para cuidarem da saúde neste espaço. Não deixem de usar esse benefício e realizar exames aqui no centro”, concluiu Mariléia.A parceria nesse mutirão de exames, da Prefeitura de Belford Roxo com o grupo do Hospital Fluminense, prevê o funcionamento do centro durante todo o “Outubro Rosa” e já se prepara para receber em seguida o “Novembro Azul”.