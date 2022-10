Christian Vieira participou das ações do Outubro Rosa no Hospital Municipal - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 20/10/2022 17:36 | Atualizado 20/10/2022 17:48

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, realizou nesta quinta-feira (20/10), uma ação especial para atender às mulheres no Hospital Municipal. Os principais serviços oferecidos foram: coleta de preventivo do câncer de colo do útero (exame conhecido como papanicolau), vacinação completa para adultas e aferição de pressão e glicose.

Considerada uma das primeiras ações do Outubro Rosa que mobilizaram o hospital, algumas salas foram decoradas de rosa e diversas equipes estavam preparadas para receber as pacientes durante os períodos da manhã e da tarde.



Na Policlínica Neuza Brizola, o secretário Christian Vieira participou de uma palestra Rafael Barreto / PMBR

Atualização das vacinas O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, esteve presente para reforçar o apoio à campanha e aproveitou para atualizar as vacinas de tríplice viral e hepatite B. “Hoje estamos aqui na principal porta de entrada de urgência e emergência do município com a intenção de conscientizar as mulheres para que cuidem da saúde. Estamos trazendo o preventivo de câncer no colo de útero e inúmeras mulheres estão aproveitando”, ressaltou. “Não esqueçam que a saúde é para se cuidar de janeiro a janeiro. Façam os exames preventivos, atualizem as vacinas. A saúde de Belford Roxo está de braços abertos para receber todas as mulheres”, completou Christian.

O diretor geral do Hospital Municipal, William Andrade, salientou a importância das ações de Outubro Rosa na unidade. “Estamos preparados para atender todas as mulheres e reiteramos que a prevenção é a melhor forma de prevenir essas doenças”, disse. “Nossa equipe está à disposição com a ajuda da Clínica da Mulher. Venham cuidar da saúde, pois essa ação especial é para todas mulheres”, finalizou William, que parabenizou a adesão das próprias funcionárias do hospital que aproveitaram o evento para atualizar as vacinas e realizar preventivos.

A moradora do Lote XV, Mônica de Fátima Machado, 55 anos, fez o procedimento de coleta do exame preventivo de câncer no colo do útero. “Acho extremamente necessário fazer regularmente o exame preventivo e a visibilidade do Outubro Rosa ajuda a alertar as mulheres para cuidarem da saúde”, destacou. “Essas ações auxiliam também as mulheres que têm pouca disponibilidade para prevenir as doenças que existem. Não esperem o tempo passar para cuidar de vocês, sejam rápidas e aproveitem”, salientou Mônica.

Saúde em foco

O secretário de Saúde prosseguiu com uma tradicional ronda em outras unidades, dessa vez na Policlínica Regional Neuza Brizola, no Centro, e no Hospital do Olho, no bairro Vilar Novo.



A ação especial do Outubro Rosa no Hospital Municipal contou com a participação de diversos setores da Secretaria de Saúde Rafael Barreto / PMBR

No Hospital do Olho, o secretário foi ao encontro dos pacientes que aguardavam atendimento e fez-se presente para entender os quadros clínicos. Diversos pacientes aproveitaram a ronda para agradecer o serviço prestado pela equipe do hospital, muitos deles que vieram de municípios vizinhos, como Nova Iguaçu e Guadalupe, com a intenção de receber tratamentos especializados. Na unidade, o secretário Christian Vieira foi acompanhado do diretor do Hospital do Olho, Jefferson Andrade, e ressaltou que o Sistema Único de Saúde (SUS) está disponível para todos. Na Neuza Brizola, o secretário prestigiou uma palestra direcionada para pacientes e funcionários referente aos cuidados contra o câncer de mama. A palestra foi realizada pelo supervisor de estágio de técnicos de enfermagem, Wagner Nogueira. Cerca de 50 pessoas estavam presentes e compartilharam alguns relatos sobre o tema em um espaço decorado com o tema Outubro Rosa.No Hospital do Olho, o secretário foi ao encontro dos pacientes que aguardavam atendimento e fez-se presente para entender os quadros clínicos. Diversos pacientes aproveitaram a ronda para agradecer o serviço prestado pela equipe do hospital, muitos deles que vieram de municípios vizinhos, como Nova Iguaçu e Guadalupe, com a intenção de receber tratamentos especializados. Na unidade, o secretário Christian Vieira foi acompanhado do diretor do Hospital do Olho, Jefferson Andrade, e ressaltou que o Sistema Único de Saúde (SUS) está disponível para todos.