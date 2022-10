A Banda Papo Reto será atração na noite de Belford Roxo com sucessos do Charlie Brown Jr. - Divulgação

Publicado 22/10/2022 19:48

O show acontece às 22h, horário limite para entrada gratuita Divulgação

Belford Roxo – Os amantes da banda Charlie Brown Jr. terão nesta noite de sábado (22/10) uma ótima oportunidade de matar a saudade dos grandes sucessos do grupo liderado pelo saudoso Chorão. A Banda Papo Reto agita a noite de Belford Roxo, no bairro Andrade Araújo, no QG do Rock Pub, na Rua Marly dos Santos Garces, 75. A entrada será gratuita até às 22h. Após, o ingresso custará R$ 10 reais.A banda Papo Reto é cover da Charlie Brown Jr. se apresentando em várias cidades do Rio de Janeiro, e promete sacudir a galera com os principais sucessos da banda paulista passando por “Proibida para Mim”, “Zóio de Lula”, “Só por uma noite”, entre outros.