OS dois policiais militares com o cachorro resgatado de afogamento - Divulgação / 39º BPM

Publicado 21/10/2022 13:29 | Atualizado 21/10/2022 17:50

Belford Roxo - Dois policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) tiveram um ato heroico, nesta quinta-feira (20/10), ao resgatar um cachorro que estava se afogando em um valão, na Avenida Piam, no bairro Nova Piam. A atitude positiva dos policiais militares repercutiu nas redes sociais.

Os agentes receberam informações de populares sobre um cachorro que estava se afogando em um rio. Prontamente os dois policiais militares conseguiram resgatar o animal para alegria dos moradores locais.



No vídeo postado nas redes sociais do 39º BPM, é possível conferir a ação dos agentes no regaste e no tratamento do animal.