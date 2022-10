As ações sociais com tendas rosas atenderam cerca de 1.200 pessoas em um dia - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/10/2022 17:48

Belford Roxo - Sempre em dia com a saúde da mulher de Belford Roxo. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Saúde iniciou, nesta sexta-feira (21/10), ações sociais com tendas rosas em pontos distintos para atender à saúde das mulheres. Cerca de 1.200 atendimentos estão previstos ao longo do dia.

A ação conta com seis tendas posicionadas nos seguintes locais: Lote XV (ao lado da cabine da polícia), Praça São Vicente, Praça Nova Aurora, Praça Eliaquim Batista – Centro, Praça Heliópolis e Bom Pastor (próximo do Complexo Regulador). As equipes da tenda são formadas por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem preparados para orientar todas as mulheres dos locais.

O objetivo da ação é conscientizar e sensibilizar as mulheres sobre o autocuidado e a prevenção ao câncer de mama e de colo do útero. Dentre os serviços, todos oferecidos de forma gratuita estão: aferição de pressão arterial e HTG (glicemia); atendimento médico para encaminhamento de exames como mamografia, ultrassonografia da mama e citopatológico (preventivo conhecido como Papanicolau); direcionamento para rodas de conversa sobre o tema; orientação odontológica sobre pacientes com câncer.



Alda Alves aproveitou a oportunidade para marcar os exames preventivos de câncer na tenda da praça Eliaquim Batista Rafael Barreto / PMBR

A moradora do bairro Xavantes, Alda Alves, 45 anos, aproveitou a oportunidade para marcar os exames preventivos de câncer na tenda da praça Eliaquim Batista. “Achei a iniciativa excelente. Peguei o encaminhamento em poucos minutos para fazer uma mamografia e o preventivo de colo de útero no Complexo Regulador”, contou. “Mulheres, precisamos sempre cuidar da nossa saúde, não esqueçam disso”, finalizou Alda, que aproveitou para agradecer também o atendimento dos profissionais envolvidos.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, essa é mais uma frente que amplia as ações da campanha Outubro Rosa. "Nossas tendas estão posicionadas em locais com muito movimento para chamar a atenção. Estamos empenhados em oferecer cada vez mais serviços para nossas mulheres cuidarem da saúde", ressaltou. "Nosso foco está na prevenção das mulheres, queremos impactar positivamente na saúde do município", completou Christian.