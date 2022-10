Os jogadores da SE Belford Roxo treinaram forte durante a semana visando o jogo contra o Barra Mansa - Divulgação

Os jogadores da SE Belford Roxo treinaram forte durante a semana visando o jogo contra o Barra MansaDivulgação

Publicado 22/10/2022 19:17 | Atualizado 22/10/2022 21:06

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo encara o Barra Mansa, neste domingo (23/10), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Carioca da Série B2. Faltando três rodadas para o término da Taça Waldir Amaral, os Sinistros de Bel estão na quarta colocação com 14 pontos, dentro do G-4 da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj).

O auxiliar técnico Ricardo Sigolo e o técnico Luciano Moraes conversam sobre a escalação do jogo de domingo contra no Barra Mansa Divulgação



Classificação Série B2 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj

“Graças a Deus essa semana ficamos entre os melhores times da competição, mas isso não é motivo para diminuirmos a intensidade dos treinos. Entraremos em campo com o time completo”, falou o auxiliar técnico da SE Belford Roxo, Ricardo Sigolo.A diretoria e patrocinadores irão disponibilizar 200 ingressos gratuitos, que poderão ser retirados até o início do jogo, na secretaria do clube.

REFORÇO

O volante Jorginho Magé, de 25 anos, contratado essa semana para o time é mais um jogador que reforça a Sociedade Esportiva Belford Roxo. O pai de Sophia (7 anos) e filho de Maria Cristina e Jorge, teve passagem pelo Gonçalense (Copa Rio Cariocão A2 - 2022), Potiguar ( Campeonato Potiguar - 2022), Goytacaz, Aquidauense, Portuguesa e Tigres do Brasil entre outros.

O volante Jorginho Magé é o mais novo reforço da SE Belford Roxo Divulgação "As minhas expectativas, no Belford Roxo são as melhores possíveis. Fui muito bem recebido pelo grupo de jogadores, diretoria e pela comissão técnica, espero fazer uma boa estreia e vou terminar a partida com a vitória do nosso timão, se Deus quiser ", disse Magé