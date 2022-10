Uma das vítimas reagiu e conseguiu sacar a arma que portava, acertando um dos criminosos com vários tiros - Reprodução

Uma das vítimas reagiu e conseguiu sacar a arma que portava, acertando um dos criminosos com vários tirosReprodução

Publicado 23/10/2022 12:55 | Atualizado 23/10/2022 13:32

Belford Roxo – Um assaltante foi morto na noite deste sábado (22/10), após uma tentativa de assalto frustrada contra um grupo de quatro homens que estavam num bar no bairro Itaipú, em Belford Roxo, próximo ao campo do Chiquinho. Nas imagens que circulam nas redes sociais, feita por uma câmera de segurança, é possível vê os amigos sentados no estabelecimento comercial, às 21h29, quando chegam dois homens armados e anunciam o assalto.

Uma das vítimas, reage e consegue sacar a arma que portava, acertando um dos criminosos com vários tiros, que acabou morrendo no local, depois dele tentar trocar tiros com o algoz. O outro assaltante conseguiu fugir até um carro que estava próximo ao bar dando cobertura. Ainda é possível vê uma das vítimas da tentativa de assalto, revoltada com ação do bandido, chutando a cabeça do criminoso caído.



Assaltante é morto após reação da vítima em bar de Belford Roxo.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/1ZtxGAeGxK — Jornal O Dia (@jornalodia) October 23, 2022 Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local, assim como policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para a realização de pericia e o inicio das investigações do caso. Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para o local, assim como policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para a realização de pericia e o inicio das investigações do caso.

As vítimas que estavam no bar e o criminoso morto ainda não tiveram as identificações reveladas.