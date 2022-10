O seminário debateu a questão da Endometriose, doença que atinge a mais de 100 milhões de mulheres no mundo - Rafael Barreto / PMBR

O seminário debateu a questão da Endometriose, doença que atinge a mais de 100 milhões de mulheres no mundoRafael Barreto / PMBR

Publicado 24/10/2022 15:58

Belford Roxo - Toda Belford Roxo segue unida na luta contra a Endometriose. O Hospital Fluminense promoveu, em parceria com a Prefeitura de Belford Roxo, na última sexta-feira (21/10), um seminário que discutiu as marcas ocasionadas pela Endometriose, no Teatro da Cidade. Mais de 100 pessoas compareceram ao evento que foi aberto ao público. A doença acomete cerca de 10 milhões de mulheres no país e foi o tema escolhido por ser extremamente relevante a ser debatido no mês de outubro, que reforça os cuidados da saúde da mulher.



Durante o seminário, alunas das escolas municipais Heliópolis e Jorge Ayres dos Santos fizeram apresentações de danças Rafael Barreto / PMBR

Durante a cerimônia, alunas das escolas municipais Heliópolis e Jorge Ayres de Lima realizaram apresentações de dança, música e teatro, representando a força da mulher e demonstrando a importância de discutir esse tema através da arte. Dentre as autoridades e palestrantes estiveram presentes: a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil), a secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro; a secretária municipal especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser; a ginecologista Fernanda Monnerat; o diretor do Hospital Fluminense, Leandro Santoro; a assessora executiva da mulher da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Nídia Meirelles; além de representantes do Hospital Fluminense.Durante a cerimônia, alunas das escolas municipais Heliópolis e Jorge Ayres de Lima realizaram apresentações de dança, música e teatro, representando a força da mulher e demonstrando a importância de discutir esse tema através da arte.

Referência nacional em saúde

Autora do projeto de lei que cria o Dia Nacional de Luta Contra a Endometriose (13 de março), Daniela do Waguinho destacou o trabalho realizado com a endometriose. “Fico feliz por levantar essa bandeira desde 2019. Estamos lutando agora pela capacitação profissional para termos especialistas com diagnósticos e tratamentos de qualidade”, disse. “Mobilizamos o país com o tema para que as mulheres fiquem atentas aos sinais e busquem ajuda. Temos em Belford Roxo secretarias trabalhando em conjunto para fornecer uma assistência de referência nacional”, completou a deputada.



A deputada Daniela do Waguinho destacou que o projeto de lei que criou o Dia Nacional de Luta Contra a Endometriose mobilizou mulheres em todo o país Rafael Barreto / PMBR

A ginecologista Fernanda Monnerat, compartilhou a visão médica sobre o assunto. “A endometriose é uma doença enigmática e difícil de diagnosticar. É por isso que a capacitação médica faz toda a diferença no tratamento. Precisamos destacar que melhorar a alimentação e ter hábitos saudáveis também são importantes”, comentou. “Mulheres, cuidem de si mesmas. Cólicas e dores que não melhoram precisam ser investigadas e examinadas com ressonâncias ou até mesmo ultrassonografia, caso o médico seja especializado”, finalizou dra. Fernanda. A secretária de Assistência Social e Cidadania, Brenda Carneiro, relatou que a conscientização é imprescindível nesse tema. “Combatemos diariamente para levar informação. Temos à disposição a Estação Mulher que vem mapeando e dando o suporte necessário para todas. Estamos de braços abertos para dar suporte e conforto para as famílias”, relatou.A ginecologista Fernanda Monnerat, compartilhou a visão médica sobre o assunto. “A endometriose é uma doença enigmática e difícil de diagnosticar. É por isso que a capacitação médica faz toda a diferença no tratamento. Precisamos destacar que melhorar a alimentação e ter hábitos saudáveis também são importantes”, comentou. “Mulheres, cuidem de si mesmas. Cólicas e dores que não melhoram precisam ser investigadas e examinadas com ressonâncias ou até mesmo ultrassonografia, caso o médico seja especializado”, finalizou dra. Fernanda.

A secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, abordou a importância do tratamento. “Temos muitos casos de mulheres assintomáticas, por isso sempre fazemos os encaminhamentos aos exames preventivos. Recebemos mulheres de todos os bairros vizinhos por conta do nosso trabalho eficiente no município”, contou. “Reforçamos que a Clínica da Mulher está pronta para tratar caso a caso com o acompanhamento necessário”, concluiu Priscila.