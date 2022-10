A pastora Glória Maria, líder comunitária e agente arrecadadora do Morro do Rola, onde mora há mais de 30 anos, considerou a ação positiva - Divulgação

Publicado 25/10/2022 12:29

Belford Roxo - Como uma alternativa de oferecer mais comodidade aos clientes, a Águas do Rio está atuando em cooperação com as lideranças das comunidades, em suas diferentes áreas de atuação, para facilitar o pagamento de contas de água. É o caso do Morro do Rola, em Belford Roxo. Lá, os moradores podem entrar em contato com o líder da região e solicitar o pagamento da fatura. São aceitos cartões de débito e crédito.

Dessa maneira, através da parceria firmada, a concessionária consegue ampliar seus meios de arrecadação e as pessoas podem realizar o pagamento da fatura, sem precisar se deslocar de sua comunidade. São aceitos cartões das seguintes bandeiras: Mastercard, Visa, American Express, Diners Club International, Elo e Maestro.

A pastora Glória Maria, líder comunitária e agente arrecadadora do Morro do Rola, onde mora há mais de 30 anos, comenta sobre a ação. “É um ótimo meio de quitar as contas, as pessoas aqui da comunidade me procuram e estão gostando muito da iniciativa. Só o fato do cliente não precisar encarar filas, é uma maravilha. Tudo o que deixa a vida das pessoas mais fácil é sempre bem-vindo”, avalia.

De acordo com Welinton Felipe, coordenador de serviços da Águas do Rio, com atuação na Baixada Fluminense, o objetivo da iniciativa é que os usuários possam fazer o pagamento das contas de água no próprio bairro onde residem.

“Esse projeto é um facilitador, desenvolvido pela equipe setorizada do programa Vem Com a Gente (VCG). Em colaboração com os líderes comunitários, temos neles um agente arrecadador, que traz mais comodidade e segurança para as pessoas na hora de pagar suas contas. Nossa intenção é estar cada vez mais perto dos nossos usuários. Por isso, oferecemos essa alternativa de pagamento e agora não há necessidade de grandes deslocamentos por parte da população para quitar seus débitos”, finaliza.