O projeto Saúde + Feliz desenvolve uma série de atividades esportivasRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/10/2022 17:41 | Atualizado 25/10/2022 17:48

Belford Roxo - A qualidade de vida está crescendo e chegando em todos os bairros de Belford Roxo. O Projeto "Saúde + Feliz", que é realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, já conta com mais de 20 mil alunos em 52 polos no município, oferecendo 42 atividades gratuitas para todas as idades.

Comprometido com os objetivos estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) de promover saúde e bem-estar, o projeto visa assegurar saúde acessível e garantir qualidade de vida para todos indivíduos, em qualquer faixa etária. Dentre as atividades, temos a presença dos tradicionais: futebol, natação e boxe, até mesmo as novidades: aquazumba (modalidade de dança na piscina), pilates e cross training (funcional).



A aposentada Eliete Farias do Nascimento destacou que o Parque São José reviveu como Saúde + Feliz Rafael Barreto / PMBR

Em visita aos polos de Heliópolis e Parque São José, o secretário municipal especial de Esporte e Lazer, Jeferson Alencar, ressaltou que a adesão dos moradores às atividades faz toda a diferença. "O projeto é idealizado pensando em quais atividades cada bairro deseja receber. Nossa missão é promover saúde e atender à necessidade de forma personalizada", contou. "Temos como exemplo o sucesso que é a atividade dos bombeiros-mirins em Heliópolis e o pilates em São José. Além disso, tivemos um apelo muito grande para aulas de ballet, artes marciais e natação, tudo isso é oferecido em diversos polos", completou Jeferson. Sobre os próximos desafios do projeto, o secretário especial deixou claro que o objetivo é ir além para contemplar mais pessoas e atividades. Informou que profissionais da equipe estão recebendo treinamento para atender o público com o transtorno do espectro autista (TEA) e pessoas com deficiência (PCD).

Para fazer parte do projeto, a solicitação é feita por um formulário no site do www.projetosaudefeliz.com , depois de selecionar o polo desejado. Os documentos necessários são: identidade, CPF, carteira de vacinação da COVID (alunos acima de 5 anos) e comprovante de residência.

Experiência positiva

A moradora de Heliópolis e cuidadora de crianças, Joelma Nunes, 51 anos, contou a experiência positiva do projeto. “Entrei para melhorar a minha saúde, agora estou com um ótimo condicionamento físico. Venho sempre fazer a aula de funcional, esse projeto foi muito bem planejado. É uma vitória para a Baixada, já convidei todos meus amigos e vizinhos”, relatou.



A jovem Letícia Vasconcellos faz parte do curso de bombeiros-mirins Rafael Barreto / PMBR

A aposentada Eliete Farias do Nascimento, de 64 anos, faz parte do projeto Saúde+ Feliz desde o início no polo São José. "Fico empolgada, esse projeto é ótimo. Melhora a saúde de todos nós, aqui só tem alegria, não tem depressão e tristeza. Foi uma das melhores ações no Parque São José, hoje o nosso bairro reviveu com o Saúde+ Feliz", relatou eufórica durante a aula de zumba. A jovem Letícia Vasconcellos, de 12 anos, ao lado do bombeiro José Carlos, demonstrou estar feliz de fazer parte do curso de bombeiros-mirins. "Aprendo sempre alguma coisa nova toda vez que venho", disse. O bombeiro José Carlos completou a fala da jovem. "Nossa intenção é repassar a disciplina, o respeito com o próximo e ensinamentos que eles vão levar para a vida toda".