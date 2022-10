O Centro de Imagens de Nova Aurora fez diversos exames, incluindo densitometria óssea - Rafael Barreto / PMBR

O Centro de Imagens de Nova Aurora fez diversos exames, incluindo densitometria ósseaRafael Barreto / PMBR

Publicado 26/10/2022 18:03

Belford Roxo - Cuidar da saúde é um ato de amor e foi a vez das agentes de combate a endemias receberem essa atenção especial. A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Atenção à Saúde da Mulher, e parceria com o Hospital Fluminense, ofereceu nesta quarta-feira (26/10), diversos serviços de saúde para as agentes do município. Os atendimentos foram estendidos a familiares das agentes e mais de 100 mulheres compareceram ao Centro de Imagem Nova Aurora.

Apesar da ação ter o objetivo de detectar precocemente o câncer de mama (mamografia) e colo de útero (preventivo Papanicolau), outros serviços foram oferecidos como: aferição de pressão e glicose, eletrocardiograma e densitometria óssea. Além desses, foi possível marcar ginecologista na Clínica da Mulher e as consultas de cardiologista, neurologista e clínico geral nas unidades conveniadas ao Hospital Fluminense.



A agente Larissa Oliveira, com a pequena Lorena, descobriu, no ano passado, a gravidez através de sangue no mutirão da Saúde Rafael Barreto / PMBR

A secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, destacou o empenho na campanha. “Aproveitamos o mês de outubro para reforçar os cuidados e a conscientização das mulheres. Este ano tivemos uma edição especial, conseguindo oferecer mais serviços. Todas elas vão poder fazer um acompanhamento na Clínica da Mulher e seguir o tratamento completo dos exames realizados”, salientou Priscila. O subsecretário municipal de Saúde, Brayan Lima, ficou feliz de ver a adesão das agentes. “Estamos promovendo hoje a segunda edição desse mutirão em alusão ao Outubro Rosa. E apesar do mês especial, precisamos dar atenção às mulheres todos os dias”, realçou. “Essa ação é um momento de acolhimento e carinho com as agentes que estão diariamente nas ruas salvando vidas. Agentes que têm um papel fundamental, prevenindo e educando à população do município”, lembrou Brayan.A secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, destacou o empenho na campanha. “Aproveitamos o mês de outubro para reforçar os cuidados e a conscientização das mulheres. Este ano tivemos uma edição especial, conseguindo oferecer mais serviços. Todas elas vão poder fazer um acompanhamento na Clínica da Mulher e seguir o tratamento completo dos exames realizados”, salientou Priscila.

Tratamento preventivo

A diretora geral do Hospital Fluminense, Luana Santos, ressaltou que a intenção é que os cuidados sejam durante o ano todo. “Realizamos diversas ações e estamos disponíveis de janeiro a janeiro para conscientizar as mulheres do tratamento preventivo”, informou. “A visibilidade do Outubro Rosa é importante, mas gostaria de orientar que é necessário cuidar da saúde com frequência”, frisou Luana.



Leandro Santoro, Luana Santos, Brayan Lima e Priscila Musser com agentes de combate a endemias Rafael Barreto / PMBR

Outra agente, moradora de Nova Aurora, Andreia Quintino, 40 anos, aproveitou para colocar a saúde em dia. “Fico feliz de conseguir realizar todos esses exames e ver minhas colegas de profissão também presentes”, disse. “É gratificante saber que estão sempre cuidando de nós, para levarmos isso adiante e cuidar do próximo. Convidei a minha irmã para vir comigo”, finalizou Andreia. A agente de combate a endemias do bairro Santo Antônio da Prata, Larissa Oliveira, lembrou um momento emocionante relacionado ao Outubro Rosa do ano passado. “Foi através do exame de sangue no mutirão do ano passado que descobri estar grávida”, contou. “Hoje eu trouxe minha mãe para fazer os exames e realizei o preventivo. Essa iniciativa é super necessária, pois tivemos um dia reservado para isso. Nós não temos muita disponibilidade e poder cuidar da saúde me deixa muito feliz e agradecida”, concluiu Larissa com a pequena Lorena de 4 meses no colo.Outra agente, moradora de Nova Aurora, Andreia Quintino, 40 anos, aproveitou para colocar a saúde em dia. “Fico feliz de conseguir realizar todos esses exames e ver minhas colegas de profissão também presentes”, disse. “É gratificante saber que estão sempre cuidando de nós, para levarmos isso adiante e cuidar do próximo. Convidei a minha irmã para vir comigo”, finalizou Andreia.