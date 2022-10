Cidadãos belforroxenses participam ativamente das ações do Cidadania em Ação - Rafael Barreto / PMBR

Cidadãos belforroxenses participam ativamente das ações do Cidadania em AçãoRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/10/2022 23:48 | Atualizado 25/10/2022 23:54

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Mulher de Belford Roxo, realiza nesta quarta-feira (26/10), mais uma edição do projeto "Cidadania em Ação". Dessa vez, os moradores do Condomínio Vicenza, na Estrada Mário Santana, no Vale das Mangueiras, terão acesso a diversos serviços gratuitos, das 9h às 12h.

O Cidadania em Ação acontece de 9h às 12h Divulgação

Diversos serviços serão disponibilizados gratuitamente para os moradores Divulgação

O evento integra as ações da campanha do “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre o Câncer de Mama e de Colo de Útero.

O ônibus Estação Mulher vai estacionar no local realizando atendimentos e marcando exames voltados para as mulheres Divulgação

Ainda no pacote, o ônibus Estação Mulher vai estacionar no local realizando atendimentos e marcando exames voltados para as mulheres.O evento integra as ações da campanha do “Outubro Rosa”, mês de conscientização sobre o Câncer de Mama e de Colo de Útero.