Belford Roxo

SE Belford Roxo vence o Barra Mansa e se aproxima das semifinais da Série B2 do Cariocão

Belforroxenses fizeram 1 a 0, neste domingo (23), no Estádio Nélio Gomes, com gol de Rafael Lucas, ampliando a vantagem do time no G-4 da competição

Publicado 23/10/2022 19:47 | Atualizado há 3 dias