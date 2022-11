A Águas do Rio informou que o sistema precisará ficar desligado, das 9h30 às 17h30 - Divulgação

Publicado 31/10/2022 22:36

Belford Roxo – A Light realiza nesta terça-feira (01/11), uma manutenção programada na rede de energia elétrica de um sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento de água em partes do município de Belford Roxo. A Águas do Rio informou que o sistema precisará ficar desligado, das 9h30 às 17h30. Após o término do serviço da concessionária de luz, o fornecimento de água tratada será normalizado gradativamente.



A manutenção afetará os bairros: Lote XV, Vale do Ipê e parte do Wona.



A Águas do Rio orienta aos clientes comerciais e residenciais a reservarem água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias durante o período da manutenção programada. Clientes cadastrados podem ainda solicitar caminhão pipa por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.