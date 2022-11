O protótipo da fantasia que irá para a avenida, representando "A Banda de Congo Panela de barro", uma das manifestações culturais de Goiabeiras - Divulgação

O protótipo da fantasia que irá para a avenida, representando "A Banda de Congo Panela de barro", uma das manifestações culturais de GoiabeirasDivulgação

Publicado 01/11/2022 19:26

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo apresentou para a presidência da escola de samba, nesta segunda-feira (31/10), os primeiros protótipos de fantasias produzidos em seu atelier, para o Carnaval de 2023, que tem como enredo “Mulheres de Barro”, que conta a história das artesãs produtoras de panelas de barro, de Goiabeiras, do Estado do Espírito Santo.

Adjar Oliveira com seus funcionários na bancada de produção Divulgação

O artista plástico Adjar Oliveira confeccionando mais um protótipo de fantasia da Inocentes para 2023 Divulgação

Segundo o carnavalesco Lucas Milato, já foram confeccionados mais de 80% dos pilotos das fantasias, no atelier, no Centro, de Belford Roxo. O artista que está tirando os desenhos do papel e tornando realidade e o arquiteto urbanista, Adjar Oliveira, que há oito anos é o responsável por essa missão.“Minha função é conseguir transformar verdadeiros os sonhos do carnavalesco, claro que pego carona e coloco também, os meus desejos, adequando a volumetria, tipos de tecidos e materiais alternativos para no final termos o resultado desejado. O bom é que a administração da Inocentes me dá toda estrutura para que tudo saia perfeito. O presidente Reginaldo Gomes tem amor pela agremiação e isso nos faz trabalhar com vontade. Já colocamos algumas alas na linha de produção e com certeza faremos um grande carnaval”, declarou o arquiteto e artista plástico, Adjar Oliveira.O artista deve terminar a confecção dos pilotos das fantasias, até 15 de novembro. E na Caçulinha da Baixada também, foi responsável pelas reproduções das fantasias do abre-alas do enredo “Chatô, a fanfarra do homem sério mais engraçado do Brasil"(2007); da comissão de frente e composições do enredo "Corumbá – Ópera Tupi Guaikuru"(2012) e de algumas alas do enredo "Marta do Brasil – Chorar no começo para sorrir no fim"(2020).