A deputada federal Daniela do Waguinho esteve ao lado de Lula na campanha do segundo turno das eleições presidenciaisDivulgação

Publicado 01/11/2022 13:40

Belford Roxo – A deputada federal Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), a parlamentar mais votada no Estado do Rio de Janeiro, usou nesta segunda-feira (31/10) suas redes sociais oficiais, para exaltar a vitória do novo presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A parlamentar, ao lado do marido e prefeito de Belford Roxo, Waguinho (União Brasil), foram aliados de peso de Lula na cidade de origem e nos demais municípios do Estado.

“O Brasil acordou mais feliz hoje. A vitória do presidente Lula devolve para todos nós a esperança de um país melhor e mais justo, com menos ódio e mais amor. E eu tenho muito orgulho da escolha que fizemos. Eu e minha família fomos atacados por conta disso, mas o ódio não venceu!”, destacou Daniela do Waguinho, sobre os muitos ataques sofridos nas redes sociais, após a escolha de apoiar Lula no segundo turno das eleições presidenciais.

Daniela do Waguinho fez questão de agradecer o apoio e os votos dos eleitores de Belford Roxo. “Foi uma campanha aguerrida e de muita luta! Agradeço a todos que se empenharam, não só em Belford Roxo, mas nas outras cidades do estado do Rio de Janeiro em que trabalhamos nessa campanha de segundo turno, destacou.



Daniela do Waguinho fez questão de agradecer o apoio e os votos dos eleitores de Belford Roxo e de outras cidades do Rio de Janeiro Divulgação

“Agradeço a confiança depositada em mim e em meu esposo (Prefeito Waguinho). Seguiremos junto ao presidente Lula, buscando um Brasil melhor para todos, um estado do Rio de Janeiro mais próspero e uma Belford Roxo cada vez mais evoluída. Empenho, dedicação e trabalho jamais faltarão! Vamos colocar o Brasil nos trilhos novamente e trazer dias melhores para o povo brasileiro! Estamos juntos nessa luta, por mais cidadania, mais educação, mais saúde, mais união e mais dignidade para todos! Viva a democracia!”, concluiu Daniela do Waguinho.

Pensando em 2023, a parlamentar inicia em janeiro seu segundo mandato de deputada federal, com a representatividade de ter sido a mais votada no Estado do Rio de Janeiro. Daniela confia que a parceira com o presidente Lula resultará em grandes benefícios e investimentos para Belford Roxo e as demais cidades do Estado.