Durante o evento, profissionais irão explicar a importância da mamografia para detectar o câncer de mama - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 01/11/2022 17:44

Belford Roxo - A prevenção é o melhor caminho. Na próxima sexta-feira (04/11), a Secretaria de Atendimento à Saúde da Mulher de Belford Roxo realizará o encerramento da campanha “Outubro Rosa”, na Clínica da Mulher. A partir das 13h, o evento estará aberto ao público gratuitamente e promoverá palestras, café da tarde, sorteio de brindes, preventivo e marcação de ultrassonografia e mamografia.

A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho foi convidada para o encerramento do Outubro Rosa Rafael Barreto / PMBR

Na programação, as terapeutas da Clínica da Mulher, Rose Pertence e Tânia Maria Ribeiro vão debater os temas ‘Fisioterapia Oncológica’ e ‘Câncer de Mama’. O ginecologista Roger Dias abordará sobre ‘Câncer de Colo de Útero’. Na sequência, a coach Deise Pimenta tratará do assunto ‘Autocuidado Emocional’ e por fim, a enfermeira Flávia Felix discorrerá sobre ‘A Importância do Preventivo’. Além disso, estão previstas dinâmicas de grupo com o público feminino.Dentre os convidados, o evento contará com a presença da primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho, o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, a secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, a diretora-geral do Hospital Fluminense, Luana Santos, e a enfermeira-chefe da Clínica da Mulher, Jaqueline Madureira.