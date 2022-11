O fornecimento de água será normalizado de forma gradativa após a conclusão do serviço, prevista para às 13h desta sexta-feira (04/11) - Divulgação

Publicado 03/11/2022 23:14 | Atualizado 03/11/2022 23:16

Belford Roxo - Equipes operacionais da Águas do Rio estão atuando no conserto de uma adutora na Estrada Rio D'ouro, no Distrito de Xerém, em Duque de Caxias, que se rompeu na noite desta quinta-feira (03/11).

Para realizar o reparo foi preciso suspender o abastecimento de alguns bairros de Duque de Caxias e Belford Roxo. O fornecimento de água será normalizado de forma gradativa após a conclusão do serviço, prevista para às 13h desta sexta-feira (04/11).

Bairros afetados em Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte da Nova Aurora.

A Águas do Rio orienta que os moradores reservem água para o período. Clientes cadastrados podem ainda solicitar caminhão pipa por meio do 0800 195 0 195, que funciona via ligação e WhatsApp.