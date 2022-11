O sargento Paulo Aguiar e Guto criaram uma relação de pai e filho - Divulgação

O sargento Paulo Aguiar e Guto criaram uma relação de pai e filhoDivulgação

Publicado 04/11/2022 23:43 | Atualizado 04/11/2022 23:46

Belford Roxo - Gutemberg Reis Silva, de 25 anos, conhecido como Guto, que adora pagode, samba e fazer amigos, é um rapaz especial que tem um leve retardo mental, e que vem superando todas as dificuldades. O diferencial é que Guto, conta com o carinho dos policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar, em Belford Roxo, principalmente do sargento Paulo Aguiar, que se tornou seu melhor amigo e quase um tutor.

Tudo isso também tem uma história um pouco triste. O militar perdeu um filho especial que tinha 13 anos, e o destino quis que Guto ajudasse a preencher o vazio deixado pelo filho falecido. Assim como, o encanto da luz que o Guto transmite para todos do batalhão, no bairro São Bernardo.



O sargento Aguiar e Guto entre os passeios que já fizeram Divulgação

O militar e o menino, não se desgrudam, quando o policial está de folga é normal vê-los no futebol e em outros passeios.

“Para mim, o que importa é ver "meu filho" Guto feliz. Nossa história de amor começou a mais de três anos, um dia tirando serviço, vim a conhecê-lo e logo me apaixonei pelo Guto Mentiroso, apelido dado por mim, pois ele falava que era policial, jogador de futebol e que tem filho espalhado por todo lugar. Logo conseguiu arrancar várias gargalhadas minhas, assim como faz por onde passa, fazendo a alegria de crianças, jovens e adultos. De imediato nasceu o amor de pai e filho”, disse o sargento.



O sonho do policial militar é colocar o Guto em uma escola para aprender a ler e escrever. Seu carinho e tanto que Guto o chama de pai e ele o chama de filho





Hoje, os dois possuem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, que curtem seus vídeos contando suas aventuras e brincadeiras, por todo Brasil, através do canal do youtube e o Instagram: @gutoeosargento . Vários influenciadores e artistas acompanham seus vídeos, entre eles Carlinhos Maia, que já fez um duelo com o Guto.

Guto e o sargento Aguiar entre o cantor Mumuzinho Divulgação O primeiro vídeo colocado no ar em uma rede que só tinha 28 seguidores, em questões de horas rendeu 358 mil acessos, todos adoram a história de um policial que adotou um rapaz especial de uma área pobre e de uma família humilde de Belford Roxo.