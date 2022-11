Os jogadores da SE Belford Roxo tiveram uma semana de treinos intensos visando o confronto contra o Goytacaz - Divulgação

Publicado 05/11/2022 13:30 | Atualizado 05/11/2022 13:35

Belford Roxo - Depois de uma semana intensa de treinos, a Sociedade Esportiva Belford Roxo chega com todo gás para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca da Série B2, contra o Goytacaz, neste domingo (06/11), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia. A partida na casa dos Sinistros de Bel contará com grande presença da torcida para ser o 12º jogador em campo, na caminhada rumo ao acesso à Série B1. A diretoria do clube e os patrocinadores colocaram 1.000 ingressos gratuitos que já estão disponíveis na secretaria do clube e poderão ser retirados até o início da partida.



O presidente de Honra do clube, Rodrigo Gomes, conta com o apoio do torcedor belforroxense para o jogo diante do Goytacaz Divulgação

“Gostaria de contar com todos os torcedores e amigos do Belford Roxo, para estar em campo conosco, pois temos que comemorar a nossa classificação para semifinal, a conquista da vaga na Copa Rio 2023 e o aniversário do nosso presidente e meu pai, Reginaldo Gomes. Vamos fazer uma festa linda com direito a feijoada “0800” (gratuita) e bolo de aniversário, a partir das 12h. E se Deus quiser sairemos vitoriosos deste importante jogo. Venham e tragam sua família!”, disse o presidente de Honra da SE Belford Roxo e secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

A equipe comandada pelo técnico Luciano Moraes se classificou em terceiro lugar na fase classificatória (Taça Waldir Amaral) da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), se garantindo nas semifinais, que serão disputadas em dois confrontos contra o Goytacaz.

O técnico Luciano Moraes e os jogadores estão focados para o jogo decisivo contra o tradicional time de Campos Divulgação

A partida de volta acontece no próximo domingo (13/11), em Campos.